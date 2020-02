FMI revela impacto que coronavírus terá para economia mundial

Diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, afirmou que os efeitos da epidemia na economia mundial deverão diminuir o crescimento econômico global em 0,1% em 2020 edit

Sputnik - Neste sábado (22), a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmou que os efeitos da epidemia do coronavírus na economia mundial deverão diminuir o crescimento econômico global em 0,1% em 2020.

Georgieva precisou que para a China, de onde surgiu a epidemia, segundo previsões atuais do FMI, a atividade econômica deverá retornar ao normal durante o segundo trimestre deste ano, revela a agência Reuters.

Portanto, a economia chinesa em 2020 deverá desacelerar para um crescimento de 5,6%, ou seja, 0,4% a menos que as previsões do fundo publicadas no começo deste ano. Contudo, o FMI continua a considerar cenários mais negativos , como um incidente prolongado e uma epidemia generalizada.

A cooperação global é essencial para conter a propagação do COVID-19, salientou a diretora-geral, que se pronunciou frente aos ministros das Finanças e governadores dos Bancos Centrais dos países reunidos no G20 na capital saudita Riad.

A epidemia não é mais apresentada como um risco claro para o crescimento mundial, mas como um elemento que deve ser vigiado.