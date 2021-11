Folha defende reforma trabalhista fracassada e é enquadrada por economistas

Apoie o 247

247 - Em editorial neste sábado, 13, a Folha de S.Paulo defendeu a reforma trabalhista fracassada de 2017, que destruiu a CLT e enfraqueceu os direitos trabalhistas da população. A medida foi uma das mais importantes realizadas pelo golpe de Estado com a chegada de Michel Temer (MDB) ao governo.

Segundo a Folha, “uma das mudanças mais importantes promovidas em 2017 foi a criação de novas possibilidades de contratação, em modalidades parcial e intermitente, visando contratos aderentes à prática do mundo contemporâneo do trabalho, mais ancorado em tarefas temporárias e múltiplas ocupações”.

“Outro alvo das alterações na CLT foi a simplificação de regras e o melhor equilíbrio entre as partes nas ações judiciais, de modo a coibir disputas oportunistas. De fato, houve queda sensível do número de novas ações trabalhistas - de 3,96 milhões em 2017 para 2,2 milhões no ano passado”, diz o jornal ao defender, na realidade, a insegurança do trabalhador frente a seu patrão em caso de descumprimento de direitos trabalhistas.

Ainda mais, a Folha lamentou a "infeliz decisão do Supremo Tribunal Federal de considerar inconstitucional a previsão de que a parte perdedora pagasse os custos do processo”, isto é, que o trabalhador pagasse o processo caso o perdesse, e vice-versa.

A Folha, no entanto, admite que a geração de empregos formais - como prometiam os defensores da reforma - não deu resultados efetivos. Pelo contrário, desde 2017, a situação só vem piorando, com aumento do desemprego e da informalidade.

Porém, para defender a destruição da CLT, o jornal faz um malabarismo e explica que não se pode tomar os números ruins “como prova de ineficácia da reforma”, pois “a situação econômica do país era precária antes da mudança e assim permaneceu depois, com o agravante do impacto da pandemia”.

No Twitter, Uallace Moreira, professor da Faculdade de Economia da Universidade Federal da Bahia (UFBA), comentou o editorial e disse “a grande imprensa e o mercado estão se esforçando para defender a reforma trabalhista”, “usando a crise como desculpa” pelo fracasso da reforma.

Nas redes sociais, Maura Montella, professora de Economia na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), também criticou o editorial da Folha:

Aguardando aqui as respostas dos colegas, porque eu não consigo explicar tamanha desfaçatez do texto, coroado com a pérola: "Não se pode tomar tais números como prova da ineficácia da reforma". — Maura Montella (@mauramontella) November 13, 2021

