Força Sindical critica manutenção da taxa de juros pelo Copom

247 — A Força Sindical, uma das maiores centrais sindicais do país, criticou a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central em manter a taxa básica de juros (Selic) em 13,75% ao ano. Em nota divulgada nesta quarta-feira (22), o presidente da entidade, Miguel Torres, afirmou que a medida é um prêmio aos especuladores e uma “extorsão para os brasileiros e o setor produtivo”.

Segundo Torres, os juros altos no país sangram a economia e inviabilizam o desenvolvimento, pois consomem consideravelmente as possibilidades de crescimento do país, bem como os investimentos em áreas como educação, saúde e infraestrutura. A Força Sindical defende uma redução drástica nas taxas de juros para apostar na produção, consumo e geração de empregos.

A nota da entidade ainda destaca que a manutenção dos juros em patamares elevados resulta na queda da atividade econômica, deteriora o mercado de trabalho e a renda, aumenta o desemprego e compromete o crescimento econômico. Para a Força Sindical, é preciso uma melhoria na infraestrutura econômica e social do país, na educação e na saúde pública, além de uma redução dos juros para que o Brasil possa crescer e se desenvolver.

Leia abaixo.

Juros continuam extorsivos

Mais uma vez o Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central frustra os trabalhadores (as), e se curva aos especuladores. Tragicamente, também em nosso país estamos reféns dos poderosíssimos interesses dos rentistas.

A manutenção da taxa em 13,75% a.a é um verdadeiro prêmio aos especuladores e uma “extorsão para os brasileiros e o setor produtivo”. Vamos continuar com mobilização e pressão para uma drástica queda nas taxas de juros.

A Taxa Selic está exageradamente elevada no Brasil. Os juros continuam proibitivos, e o Brasil perde outra chance de apostar na produção, consumo e geração de empregos.

A redução dos juros é importante para o desenvolvimento e o crescimento do Brasil. É preciso melhoria na infraestrutura econômica e social do país, na educação e na saúde pública.

Vale destacar que juros altos sangram o País e inviabilizam o desenvolvimento. O pagamento de juros, por parte governo, consome e restringe consideravelmente as possibilidades de crescimento do País, bem como os investimentos em educação, saúde e infraestrutura, entre outros.

Essa nefasta política, infelizmente, resulta em queda da atividade econômica, deteriora o mercado de trabalho e a renda, aumenta o desemprego, diminui a capacidade de consumo das famílias e compromete em muito o crescimento econômico.

São Paulo, 22 de março de 2023

Miguel Torres — presidente da Força Sindical

