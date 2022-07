"Forças Armadas devem estar percebendo o erro que foi apoiar Bolsonaro", diz Celso Amorim

Apoie o 247

ICL

247 – O embaixador Celso Amorim, que foi chanceler no governo Lula e ministro da Defesa no governo de Dilma Rousseff, afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que o governo de Jair Bolsonaro vem causando danos significativos à imagem dos militares. "As Forças Armadas devem estar percebendo hoje o erro que foi se engajar com uma figura como Bolsonaro". diz ele. Mas Amorim destaca que os militares foram chamados por outras forças da sociedade para o golpe de 2016. "O retrocesso foi de toda a sociedade", afirmou.

Amorim afirmou que hoje faltam condições para um golpe militar no Brasil. "Se houver um mínimo de civilismo por parte das nossas elites, não haverá golpe", apontou. Sobre o quadro internacional, ainda marcado pela guerra na Ucrânia, ele disse que há falta de urgência em relação à paz. "É também muito preocupante assistirmos a uma cúpula que coloca a OTAN contra o resto do mundo e hoje começo a temer por um conflito nuclear", afirma.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE