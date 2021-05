Ford perde menos dinheiro na América do Sul após fechar fábricas no Brasil

247 - A Ford tomou decisões importantes nos últimos anos, como focar toda a produção em picapes e SUVs – que são mais lucrativos – e encerrar as fábricas no Brasil. E parece que o primeiro resultado das escolhas foi positivo: a empresa teve lucro líquido de 3,2 bilhões de dólares no primeiro trimestre deste ano. Nos últimos três meses de 2020, o prejuízo foi de 2 bilhões de dólares (o pior desde 2009). A informação é do portal Exame.

Esse resultado positivo no balanço apresentado aos investidores veio mesmo com a redução nas vendas, que caíram 6% em relação ao mesmo período do ano passado. Já o faturamento cresceu 5,5%, somando 36,2 bilhões de dólares. Isso porque, além da margem mais generosa dos modelos atuais, a Ford ganhou mais dinheiro com a divisão financeira, que lucrou 962 milhões de dólares até março.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.