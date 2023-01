Fortuna do homem mais rico da Índia derrete com acusações de fraudes contábeis

Apoie o 247

247 – Assim como o homem mais rico do Brasil, Jorge Paulo Lemann, é acusado de fraudes contábeis nas Americanas, ao lado dos sócios Beto Sicupira e Marcel Telles, o mesmo aconteceu com o empresário mais rico da Índia, Gautam Adani. Confira reportagem da Reuters:

Nova Déli (Reuters) - A maioria das ações do grupo Adani ampliou suas fortes quedas nesta segunda-feira, já que a resposta do conglomerado indiano às críticas de um vendedor a descoberto dos Estados Unidos não conseguiu pacificar os investidores, levando as perdas do mercado de ações para 66 bilhões de dólares em três dias.

A Adani, liderada pelo homem mais rico da Ásia, Gautam Adani, discutiu com a Hindenburg Research e no domingo reagiu ao relatório, que sinalizou preocupações sobre seus níveis de dívida e o uso de paraísos fiscais. A Adani disse que cumpre todas as leis locais e fez as divulgações regulatórias necessárias.

A Adani Transmission (ADAI.NS) e a Adani Total Gas (ADAG.NS) caíram 20% cada na segunda-feira, enquanto a Adani Green Energy (ADNA.NS) caiu 18%. Adani Power (ADAN.NS) e Adani Wilmar (ADAW.NS) caíram 5% cada, enquanto Adani Ports and Special Economic Zone (APSE.NS) caiu 0,5%.

O relatório Hindenburg levou a uma grande liquidação em sete empresas listadas do grupo Adani desde a semana passada. Na segunda-feira, as sete entidades listadas do grupo perderam coletivamente US$ 66 bilhões em capitalização de mercado desde que o relatório foi divulgado. A Adani Total Gas foi a que mais perdeu, com US$ 21 bilhões.

