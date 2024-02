Freixo prevê entrada de 200 mil turistas estrangeiros durante o Carnaval

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, anunciou que o Brasil espera receber um total de 200 mil turistas estrangeiros durante o Carnaval de 2024. Ele prevê que esses visitantes devem contribuir significativamente para a economia brasileira durante o período festivo.

Marcelo Freixo apontou que o turismo tem desempenhado um papel crucial na economia do país, gerando empregos e renda para milhões de brasileiros. Ele destacou que o setor do turismo representa aproximadamente 8% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, uma porcentagem significativa que evidencia sua importância para a economia brasileira.

continua após o anúncio

O presidente da Embratur também enfatizou que o turismo internacional tem batido recordes recentes de contribuição para a economia brasileira. Em 2023, o setor já havia injetado R$ 34,5 bilhões na economia do país, superando marcas históricas anteriores.

Marcelo Freixo atribui esse sucesso ao trabalho da Embratur em promover o Brasil como um destino turístico atraente em todo o mundo. Ele destacou a importância de estratégias de marketing eficazes e da identificação de mercados-chave, como a França, para atrair turistas estrangeiros para o Brasil.

continua após o anúncio

Além disso, Freixo ressaltou que o turismo não apenas gera empregos, mas também desempenha um papel crucial na inclusão social, sendo responsável pelo primeiro emprego de muitas pessoas e pela criação de oportunidades de trabalho para mulheres e jovens em todo o país.

A expectativa é que a entrada desses 200 mil turistas estrangeiros durante o Carnaval de 2024 não apenas impulsione a economia brasileira, mas também fortaleça a imagem do país como um destino turístico de renome mundial.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: