Fundador do Chat GPT quer levantar US$ 5 trilhões para a produção de chips de inteligência artificial

247 – O fundador da OpenAI, Sam Altman, está empenhado em angariar entre US$ 5 trilhões e US$ 7 trilhões para impulsionar a fabricação global de chips de inteligência artificial (IA). Segundo reportagem do "The Wall Street Journal", Altman busca superar os desafios enfrentados pela OpenAI devido à escassez de chips complexos no mercado. Seu ambicioso plano visa essencialmente alavancar a capacidade de produção de chips, essenciais para o avanço da IA.

Para concretizar seus objetivos, Altman tem mantido encontros com diversos investidores, incluindo representantes do governo dos Emirados Árabes Unidos, além de ter apresentado seus planos às autoridades americanas e a executivos influentes, como os do SoftBank Group e da TSMC. A Microsoft, principal acionista da OpenAI, está inteirada dos esforços de Altman nesse sentido.

Uma das questões cruciais é determinar onde serão construídas as fábricas de chips. Altman expressa preferência pelos Estados Unidos, mas enfrenta obstáculos relacionados à disponibilidade de recursos e mão de obra qualificada. O sucesso de sua empreitada poderia significar um marco significativo na evolução da IA e na indústria de semicondutores.

