Fundadores da Ambev tomam tombo de R$ 2,36 bilhões com derrocada das Americanas

247 - Juntos, os empresários Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Sicupira são os maiores acionistas das Americanas. Mas o valor do dinheiro que os três mantêm por meio de negócios com a empresa diminuiu R$ 2,36 bilhões no primeiro pregão. O motivo foi o anúncio de que a gigante varejista apresentava "inconsistências contábeis" de R$ 20 bilhões. A informação foi publicada nesta quinta-feira (12) pela coluna de Graciliano Rocha, no portal Uol.

No mais recente ranking de bilionários da Forbes, no final do ano, Lemann é o homem mais rico do país (fortuna de R$ 72 bilhões, em dezembro de 2022). Telles (R$ 48 bilhões) e Sicupira (R$ 39,8 bilhões) ficaram respectivamente terceiro e quarto lugares.

No Brasil, o trio foi responsável pela fundação da Ambev, fundindo a Brahma e a Antarctica. Eles controlam 31% da companhia por meio estruturas jurídicas no Brasil e no exterior.

Os três empresários são sócios da 3G Capital e controlam uma série de pesos pesados como a Ab-Inbev, a maior cervejaria do mundo, a Kraft-Heinz e o Burger King.

