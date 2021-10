Fundos ligados a secretário de Guedes são beneficiados em licitação do BNDES

Caio Paes de Andrade atuou no conselho do Finvest até 5 de novembro de 2020, ou seja, era integrante enquanto acontecia a licitação edit

CartaCapital - Dois fundos de investimento ligados ao secretário Especial de Desburocratização do Ministério da Economia, Caio Paes de Andrade, foram beneficiados em uma licitação pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). As informações são do jornal Estado de S. Paulo.

Um dos fundos contemplados, o Libra Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios, é gerido pela empresa Captalys Gestão LTDA, da qual é sócia a empresária Margot Alyse Greenman, esposa de Paes de Andrade. O outro, BSA FIC FIDC, era gerido por uma empresa que tinha em seu quadro societário a Finvest Finanças e Investimentos S.A, da qual o secretário era integrante do conselho de administração. Paes de Andrade atuou no conselho até 5 de novembro de 2020, ou seja, era integrante enquanto acontecia a licitação.

