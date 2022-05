FUP aciona a Justiça contra venda de refinaria no Ceará pela Petrobrás

Apoie o 247

247 - A Federação Única dos Petroleiros (FUP) disse que irá acionar a Justiça para barrar a venda da Refinaria Lubrificantes e Derivados do Nordeste (Lubnor), no Ceará, pela Petrobrás. A decisão de vender a refinaria por US$ 34 milhões à empresa Grepar Participações Ltda. foi anunciada pela estatal nesta quarta-feira (25).

“Isso significa a entrega de mais um ativo da área de refino da estatal à iniciativa privada em meio à conjuntura de escalada dos preços dos combustíveis, da inflação e de ameaça de desabastecimento interno de derivados de petróleo”, destacou a FUP nesta quinta-feira (26) por meio de um comunicado.

A FUP diz ter acionado com sua assessoria jurídica,junto com o Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (Ineep), para analisar os critérios adotados pela direção da Petrobrás para a definição do preço de venda da Lubnor (uma das líderes nacionais na produção de asfalto e a única no país a produzir lubrificantes naftênicos de usos nobres) e os impactos econômicos e sociais do negócio para o estado cearense e a região nordestina.

“Mais uma iniciativa da gestão da Petrobrás de venda de ativos, a preço aviltado, sem debate com a sociedade brasileira. Um desmonte de patrimônio público anunciado em meio a mais uma troca no comando da companhia em apenas 40 dias. Uma decisão equivocada, com possíveis efeitos perversos para a economia e o emprego nordestinos”, disse o coordenador-geral da FUP, Deyvid Bacelar.

Saiba mais sobre o assunto na matéria da agência Reuters.

Reuters - A Petrobrás anunciou na quarta-feira que assinou um acordo com a Grepar Participações para vender a refinaria Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste (Lubnor) e de ativos de logística associados.

O valor total da venda é de 34 milhões de dólares, sendo 3,4 milhões já pagos, 9,6 milhões a serem pagos no fechamento da transação e 21 milhões em pagamentos diferidos.

A companhia acrescentou que a operação precisa ser aprovada pelo órgão antitruste brasileiro.

Localizada no Ceará, a Lubnor possui capacidade de processamento autorizada de 10,4 mil barris por dia. É uma das líderes nacionais em produção de asfalto, e a única unidade de refino no país a produzir lubrificantes naftênicos.

Em comunicado, a Petrobrás destacou que a refinaria é o quarto ativo a ter um contrato de compra e venda assinado no âmbito do compromisso firmado pela estatal com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em 2019 para a abertura do mercado de refino no Brasil.

