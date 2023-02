FUP critica indicações do Ministério de Minas e Energia para a Petrobrás: 'nomes ligados ao bolsonarismo e ao mercado'

Apoie o 247

247 - A Federação Única dos Petroleiros (FUP) e sindicatos filiados veem com preocupação o anúncio da indicação do novo Conselho de Administração (CA) da Petrobrás, composto por nomes ligados, em sua maioria, ao ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD-MG). Dos sete membros da União no CA (incluindo o presidente da empresa Jean Paul Prates que é também membro do conselho escolhido pelo presidente Lula), quatro são indicação de Silveira: Pietro Adamo Sampaio Mendes, presidente do CA; Carlos Eduardo Turchetto Santos; Vitor Eduardo de Almeida Saback; e Eugênio Tiago Chagas Cordeiro e Teixeira.

"Nomes ligados ao bolsonarismo, ao mercado financeiro e a favor de privatizações", observa o coordenador-geral da FUP, Deyvid Bacelar. "O MME, de forma unilateral, elaborou sua lista de nomes para o CA da Petrobrás sem discussão prévia".

Eduardo Turchetto, empresário do setor de açúcar e álcool, responde a processo relacionado à destruição de floresta, com corte de árvores no bioma da Mata Atlântica, em Minas Gerais, “sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes ou contrariando normas legais de regulamentos pertinentes”, como escrito na ação.

Vitor Sabak, diretor da Agência Nacional de Águas (ANA), onde está hoje por indicação do senador bolsonarista Rogério Marinho, foi assessor especial de Paulo Guedes e articulador da reforma da Previdência. No governo Temer, trabalhou no Palácio do Planalto, como assessor de Relações Parlamentares, responsável pelas articulações com o Congresso.

Eugênio Teixeira foi sócio do vice-governador de Minas Gerais e ex-senador Cléssio Andrade - vacinado contra covid-19 gratuitamente e às escondidas, numa garagem -, na empresa Aurium Trading Importação e Exportação S/A.

