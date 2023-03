FUP pede que CA da Petrobrás suspenda venda de ativos na reunião de quarta-feira

Apoie o 247

247 - Nesta terça-feira, a Federação Única dos Petroleiros (FUP) enviou ofício ao Conselho de Administração (CA) da Petrobrás solicitando que, na reunião de quarta-feira (29), o Conselho suspenda todos os processos de desinvestimento em andamento, inclusive ativos que já tiveram pré-contrato assinado: Polo Norte Capixaba, Polos Golfinho e Camarupim (ES), Polos Pescada e Potiguar (RN) e Lubnor (CE).

O Ofício também foi encaminhado ao Ministério de Minas e Energia (MME), com cópia aos ministérios da Casa Civil, Secretaria de Relações Institucionais, Secretaria-Geral da Presidência da República e Secretaria de Comunicação Social (Secom), reiterando a importância de o MME dialogar com os conselheiros da companhia, indicando que votem pela suspensão da venda dos ativos que estão em curso.

Deyvid Bacelar, coordenador-geral da FUP, afirma que o presidente Lula deixou claro que "é preciso suspender todas as vendas de ativos" e que os conselheiros que representam a União deveriam respeitar a solicitação do MME de suspender por 90 dias os processos. “Dar continuidade a essas privatizações é ir de encontro ao projeto do atual governo”, diz Bacelar. (Com FUP).

