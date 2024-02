Fusão entre Arezzo e grupo Soma deve criar maior grupo de moda do Brasil

Apoie o 247

247 – De acordo com informações obtidas pelo site NeoFeed junto a fontes próximas ao assunto, a Arezzo está prestes a anunciar uma fusão com o Grupo Soma. A operação, que será totalmente baseada na troca de ações, está praticamente concluída, faltando apenas alguns detalhes para ser oficializada. Embora estivesse quase selado no sábado, 27 de janeiro, o negócio enfrentou algumas discordâncias, mas as negociações foram retomadas.

O CEO da Arezzo, Alexandre Birman, e o CEO do Grupo Soma, Roberto Jatahy, estão conduzindo diretamente as conversas. No entanto, acionistas institucionais de ambas as empresas expressaram insatisfação com o acordo, alegando não terem sido consultados sobre seus termos. Outra fonte indicou que o conselho de administração do Soma está resistindo à transação.

Segundo os termos discutidos, a Arezzo deterá 56% da nova entidade resultante da fusão, enquanto o Grupo Soma ficará com os 44% restantes. Após a divulgação da notícia pelo NeoFeed, Jatahy, que estava em São Paulo, viajou imediatamente para o Rio de Janeiro para acelerar as negociações. Se a transação se concretizar, Birman assumirá o cargo de CEO da holding.

Embora anunciada como fusão, uma fonte informou ao NeoFeed que se trata, na verdade, da incorporação do Grupo Soma pela Arezzo. Os rumores sobre o interesse da Arezzo no Grupo Soma surgiram em 2021, quando Birman começou a explorar a possibilidade do negócio. Naquela época, no entanto, o Grupo Soma estava avaliado em um valor superior ao da Arezzo, tornando a operação desafiadora. Esta dinâmica mudou recentemente, com a Arezzo valendo R$ 6,5 bilhões e o Grupo Soma, R$ 5,5 bilhões.

A Arezzo já adquiriu anteriormente a Reserva e a Baw. No Grupo Soma, os controladores detêm 36,31% das ações, conforme um acordo entre os fundadores das marcas, sendo a maior participação individual pertencente à família Jatahy. Entre os sócios do Grupo Soma estão o Opportunity e o BlackRock, detendo 6,51% e 5,33%, respectivamente. Na Arezzo, os controladores são Anderson e Alexandre Birman, possuindo uma fatia de 39,5%.

O NeoFeed procurou a Arezzo, porém não obteve retorno. Às 15h44, após a publicação desta matéria, a Arezzo emitiu um comunicado relevante confirmando que "a companhia está em entendimentos com o Grupo Soma em que ambos avaliam uma possível associação que poderá envolver a unificação das bases acionárias em uma única companhia com governança compartilhada", conforme assinado por Rafael Sachete da Silva, CFO e diretor de Relações com Investidores do Grupo. Poucos minutos depois, o Grupo Soma também divulgou um comunicado, assinado por Gabriel Silva Lobo Leite, CFO e diretor de RI, confirmando "que há conversas em andamento com a Arezzo&Co e seus acionistas de referência a respeito de possível associação mediante a junção de suas operações e bases acionárias, envolvendo as ações das respectivas companhias e a governança compartilhada do negócio combinado". Ambos os comunicados afirmam que não há nenhum documento vinculante, mas que a união das empresas prevê que Roberto Jatahy continuará à frente do comando das marcas sob gestão do Grupo Soma e Alexandre Birman liderará a holding.

