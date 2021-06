G7 fecha acordo global para taxar multinacionais, incluindo gigantes de tecnologia

247 - Os ministros das Finanças dos países que integram o G7 fecharam o esboço de um acordo global para aumentar as chances de que os governos possam tributar grandes empresas multinacionais, com destaque para as gigantes do setor de tecnologia sediadas nos Estados Unidos.

De acordo com reportagem do jornal O Globo, o objetivo é evitar que essas empresas busquem paraísos fiscais e paguem mais tributos nos países em que operam. “Esse imposto mínimo global acabaria com a corrida para o fundo da tributação das empresas e garantiria justiça para a classe média e os trabalhadores nos EUA e em todo o mundo”, ressaltou a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, por meio de um comunicado.

Pelo acordo, os países deverão apoiar a criação de uma alíquota tributária mínima global de pelo menos 15% independentemente de onde as empresas estejam sediadas.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.