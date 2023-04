Gabarito do concurso do Banco do Brasil é divulgado

O exame foi realizado no domingo (23) e compreendeu a parte objetiva com 70 questões de múltipla escolha edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Cesgranrio divulgou o gabarito da prova do concurso do Banco do Brasil nesta segunda-feira (24). O exame foi realizado no domingo (23) e compreendeu a parte objetiva com 70 questões de múltipla escolha, além da parte discursiva que incluiu uma redação.

O processo seletivo registrou uma alta demanda, com quase 1,5 milhão de inscritos. Dentre eles, 1,3 milhão competiram por 2.000 vagas para agente comercial - escriturário, enquanto 130 mil concorreram a 2.000 postos de trabalho para agente de tecnologia - escriturário.

Veja aqui o gabarito.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.