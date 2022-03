Gás e alumínio batem novos recordes; petróleo, trigo sobem com turbulência na oferta em meio à guerra na Ucrânia

Apoie o 247

LONDRES/CINGAPURA, 3 Mar (Reuters) - Os preços das commodities subiram ainda mais nesta quinta-feira (3), quando a invasão russa da Ucrânia entrou na segunda semana, interrompendo os fluxos globais de matérias-primas e elevando o gás natural, carvão e alumínio para picos recordes, enquanto o petróleo bruto e o trigo escalaram máximos de vários anos.



A estatura da Rússia como um dos principais fornecedores de petróleo, gás, metais e grãos fez com que duras sanções aplicadas a entidades russas após a invasão da Ucrânia por Moscou descarrilassem cadeias críticas de fornecimento de recursos.

"A invasão abalou os mercados, as cadeias de suprimentos estão parando de funcionar, o que significa que temos deslocamentos em todo o lugar", disse Ole Hansen, chefe de estratégia de commodities do Saxo Bank em Copenhague.



Na semana passada, desde que a Rússia lançou sua invasão, os preços do gás holandês mais que dobraram, o carvão de Newcastle subiu 85% e o petróleo bruto Brent subiu um quinto.

Analistas alertaram que o aumento dos preços devido a choques de oferta da Rússia e a recuperação da economia na China, principal consumidora de commodities, provavelmente estimularão a destruição da demanda no curto prazo.

"Essa é a tempestade perfeita nos mercados de commodities", disse o analista da Jefferies, Christopher LaFemina, em nota.

O petróleo bruto Brent ampliou os ganhos para quase US$ 120 o barril, o maior em quase uma década, após uma nova rodada de sanções dos EUA que visam o setor de refino de petróleo da Rússia e dados mostrando que os estoques de petróleo nos Estados Unidos, o maior consumidor de petróleo do mundo, atingiram vários -anos baixos.

Embora as sanções anteriores não visassem especificamente o setor de energia, elas visavam transações financeiras e bancos, que dificultavam as capacidades de exportação da Rússia, cujas exportações de petróleo representam cerca de 8% da oferta global.

"Os preços do petróleo provavelmente continuarão subindo - potencialmente além de US$ 130 por barril", disse o presidente-executivo da Rystad Energy, Jarand Rystad.

O rali mais tarde perdeu seu gás, no entanto, quando os preços caíram no vermelho com as perspectivas crescentes de um acordo nuclear com o Irã que poderia adicionar suprimentos extras.

