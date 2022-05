Gasolina estaria 19% mais cara com privatização de refinarias da Petrobrás, defendida por Bolsonaro

Estudo do Observatório Social da Petrobrás demonstra os danos ao País de vender as refinarias de petróleo da companhia edit

247 - Estudo feito pelo Observatório Social da Petrobrás mostra que se as refinarias que a Petrobrás pretende privatizar já tivessem sido vendidas, a gasolina estaria sendo vendida, em média, 19% mais cara do que o cobrado sob gestão da estatal. Segundo o estudo, o diesel S-10, por sua vez, estaria custando 12% acima do valor atual.

A projeção mostra que a diferença média do preço da gasolina e do diesel ao longo deste ano, entre janeiro e maio, seria de 7% e 12%, respectivamente.

Segundo a estimativa, a Refinaria Gabriel Passos (Regap), em Betim (MG), teria a maior alta entre as refinarias privatizadas, passando a cobrar R$ 4,86 pela gasolina, ao invés dos atuais R$ 3,94, e R$ 6,25 pelo diesel, no lugar dos R$ 5,04 de hoje – um aumento de R$ 0,92 e R$ 1,22, respectivamente.

Nessa quinta-feira (12) o novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, anunciou que pediu estudos para a privatização da Petrobrás e do pré-sal.

