Gasolina já é vendida a R$ 9,50 no Acre após novo aumento

247 - A nova alta nos preços dos combustíveis, a segunda neste mês, já impactou o bolso dos brasileiros e o valor do litro da gasolina superou os R$ 9 em cidades do interior do Acre.

Segundo levantamento feito pelo g1, em Marechal Thaumaturgo o combustível está custando R$ 9,50 e em Porto Walter chegou a R$ 9,25. As duas cidades estão entre as consideradas isoladas do estado e que têm o rio como sua principal via de acesso.

“Me sinto indignado com o preço da gasolina. Faço rodízio no interior em todas as comunidades de Marechal Thaumaturgo entregando trabalho escolar para os alunos e gasto mais de R$ 400 por mês com combustível”, disse o professor de educação física Michel Geovani de Souza Silva, que trabalha na zona rural de Marechal Thaumaturgo, ao site.

Ele disse que tem gastado mais de R$ 400 por mês somente com gasolina para poder trabalhar.

