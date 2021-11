Gasolina sobe 6,46% nos postos do Brasil na primeira metade de novembro, diz ValeCard

O valor do combustível ficou 74% mais caro desde maio de 2020, quando o preço médio era de 4,01 reais por litro edit

Por Laís Morais (Reuters) - O preço médio da gasolina nos postos do Brasil subiu 6,46% na primeira quinzena de novembro em relação ao mês anterior, a 6,98 reais por litro, segundo levantamento realizado pela ValeCard divulgado nesta quarta-feira.

Após quase um ano e seis meses de altas consecutivas, disse a empresa, o valor do combustível fóssil ficou 74% mais caro desde maio de 2020, quando o preço médio era de 4,01 reais por litro.

"Aquele foi o último mês de baixa no preço médio nacional", pontuou a empresa de meios de pagamentos eletrônicos, que atua no segmento de soluções para gestão de frotas.

O levantamento mostrou ainda que todos os Estados do país registraram alta no valor do combustível.

Santa Catarina, Distrito Federal e Ceará apresentaram os maiores avanços, com aumento de 8,16%, 7,94% e 7,69% respectivamente. Já os Estados que registraram menores variações foram o Piauí, com 4,44%, e Alagoas, com 4,99%.

Nas capitais do Brasil o valor médio foi de 6,946 reais.

O levantamento foi realizado por meio de registros de transações com cartão de abastecimento da ValeCard em cerca de 25 mil estabelecimentos.

