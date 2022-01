Gaspari destaca decisão da BlackRock de não mais investir no Brasil enquanto Bolsonaro estiver no poder

Apoie o 247

ICL

247 – "O gestor do fundo de investimentos BlackRock para a América Latina avisou que não botará dinheiro no Brasil enquanto Bolsonaro estiver no Planalto. Com uma carteira de US$ 9,5 trilhões, é o maior do mundo, opera em cem países com o olho em negócios de longo prazo", destaca o jornalista Elio Gaspari, em sua coluna na Folha.

"O doutor Paulo Guedes talvez saiba que a coisa é pior. Em outubro passado o BlackRock cogitava sair do Brasil, com uma terrível sinalização para o tal de mercado. Quem quiser achar que isso é uma gripezinha, que ache", pontua.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE