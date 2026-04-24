Gastos de brasileiros no exterior batem novo recorde e somam US$ 6 bi no trimestre

247 - Os gastos de brasileiros em viagens internacionais alcançaram US$ 6,04 bilhões no primeiro trimestre de 2026, estabelecendo um novo recorde para o período, de acordo com dados divulgados pelo Banco Central. As informações foram publicadas pelo UOL.

O resultado representa um crescimento de 21,9% em relação ao mesmo período de 2025, quando as despesas somaram US$ 4,96 bilhões. Trata-se do maior valor já registrado para os três primeiros meses do ano desde o início da série histórica, em 1995, superando inclusive o recorde anterior de 2013, que havia sido de US$ 5,98 bilhões.

Apesar do desempenho histórico para o primeiro trimestre, o montante registrado em 2026 ocupa a sétima posição no ranking geral de maiores gastos trimestrais de brasileiros no exterior. O maior volume já contabilizado permanece sendo o terceiro trimestre de 2014, quando as despesas chegaram a US$ 7,14 bilhões.

Na sequência aparecem outros períodos de forte consumo internacional, como o segundo trimestre de 2014, com US$ 6,6 bilhões, e o terceiro trimestre de 2023, com US$ 6,46 bilhões. Também figuram na lista o quarto trimestre de 2013 (US$ 6,36 bilhões), o segundo trimestre de 2013 (US$ 6,23 bilhões) e o terceiro trimestre de 2025 (US$ 6,09 bilhões).

O avanço recente indica uma retomada consistente do turismo internacional por parte dos brasileiros, impulsionada por fatores como maior demanda por viagens e condições cambiais mais favoráveis no período analisado.