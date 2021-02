Gleisi aponta a saída para a Petrobrás: acabar com a dolarização dos combustíveis e a venda de refinarias

De nada adiantará colocar um general na estatal, se não for alterada a política de preços da estatal, aponta a presidente do Partido dos Trabalhadores edit

247 - “Bolsonaro põe militar na Petrobras para tentar se equilibrar entre dólar alto e preço do petróleo e conter greve dos caminhoneiros. Sem mudar dolarização dos combustíveis e privatização do refino, não adianta trocar nomes. Vai ser conversa”, antecipa a presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann (PT-PR). Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e entenda a questão:





