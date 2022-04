Gleisi apresenta a empresários ex-banqueiro que faz parte da assessoria direta de Lula

O economista e ex-banqueiro participou do jantar de Gleisi com empresários da Faria Lima e assinou artigo junto com Haddad. Em 2021, foi mencionado por Lula: "está do nosso lado" edit

247 - A presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), passou a apresentar ao empresariado, segundo Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, o economista e ex-banqueiro que tem feito parte da assessoria do ex-presidente Lula (PT) no que diz respeito a assuntos econômicos: Gabriel Galípolo.

Galípolo é formado pela PUC-SP, onde também já deu aula, e foi sócio do economista Luiz Gonzaga Belluzzo em uma consultoria. Ele presidiu o Banco Fator de 2017 a 2021.

O ex-banqueiro acompanhou Gleisi em um jantar com empresários da Faria Lima.

No fim de 2021, na ocasião do Natal dos catadores, que sempre conta com a presença de Lula, o ex-presidente mencionou Galípolo: "aqui hoje a gente tem um banqueiro que já não é mais banqueiro e que está do nosso lado nessa briga para reconstruir a democracia".

Galípolo assinou junto com o ex-ministro, ex-prefeito e pré-candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) um artigo na Folha de S. Paulo defendendo a criação de uma moeda sul-americana única como forma de promover a integração e fortalecer a soberania monetária dos países da região.

Eu e Gabriel Galípolo sustentamos que a criação de uma moeda pode impulsionar a integração regional, marcada por lentidão, e fortalecer a soberania dos países da América do Sul, que enfrentam limitações decorrentes da fragilidade de suas moedas. https://t.co/TAAxalUXMx — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) April 1, 2022

O ex-banqueiro é favorável a "uma nova visita" à reforma trabalhista, ainda que defenda não ser necessário acabar "com tudo o que foi feito". Ele também defende uma abertura em relação ao teto de gastos. A regra, argumenta o economista, não faz uma "diferenciação qualitativa" das despesas do governo, colocando todas sob a mesma régua, fazendo com que investimentos em infraestrutura, por exemplo, não cubram "nem a depreciação".

