Globo ataca Mercadante e defende um Brasil subdesenvolvido e sem indústrias

247 – O jornal O Globo, que apoiou o golpe de estado de 2016, que acelerou o processo de desindustrialização do Brasil, publicou um editorial que retrata com perfeição o que o sociólogo Jessé Souza classifica como 'elite do atraso'. No texto, o jornal ataca o economista Aloizio Mercadante, novo presidente do BNDES, e defende um Brasil sem indústrias, ou seja, um país subdesenvolvido.

"Enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se insurgia contra a autonomia do Banco Central e a taxa de juros, o economista Aloizio Mercadante assumiu o BNDES avisando que deseja um banco 'mais atuante', particularmente no apoio à indústria e às empresas de menor porte. Argumentou que o Brasil não pode ser apenas a 'fazenda do mundo'. Há um sentimento entre economistas ligados ao PT de que o BNDES deve ser o vetor da 'reindustrialização' do Brasil. As ideias e o histórico de Mercadante despertam o receio de que se repitam erros cometidos no passado", escreve o editorialista do Globo.

No texto, o jornal cita a economista Zeina Latif e afirma que "não faz sentido investir no fetiche da 'reindustrialização' apenas para agradar a setores dependentes do Estado. "O BNDES do futuro precisa fazer escolhas diferentes das que fez no passado", finaliza o editorialista do jornal que apoiou e ainda apoia a "ponte para o futuro", projeto que fez com que o Brasil desabasse da sexta posição para a décima-terceira economia do mundo.

