Globo ataca Petrobras e desenvolvimento da economia do Brasil e da Bahia

247 – O jornal O Globo, que historicamente fez campanha contra a Petrobras e o desenvolvimento da economia nacional, manteve-se fiel à sua tradição, nesta quarta-feira, com o editorial Reestatização de refinaria baiana é mais um retrocesso na Petrobras . "A Petrobras está prestes a recomprar a Refinaria Mataripe (antiga Landulpho Alves), na Bahia, vendida em 2021 a um fundo soberano dos Emirados Árabes Unidos, o Mubadala, por US$ 1,65 bilhão. Talvez seja um dos poucos casos no mundo de uma petroleira interessada em adquirir uma refinaria. As centenas de milhões de dólares que a estatal gastará na operação não aumentarão em nada a capacidade de refino do país. Trata-se apenas do desejo, expresso na nova estratégia da estatal, de retomar uma atividade de que deveria já ter se afastado", escreve o editorialista.

Depois de privatizada, a refinaria de Mataripe passou a cobrar mais dos consumidores pelos derivados de petróleo, como o diesel e a gasolina, prejudicando o desenvolvimento da economia da região e do País. Ao contrário do que afirma O Globo, várias petroleiras são completamente integradas, atuando na exploração de petróleo, no refino e na distribuição de combustíveis. Com uma atuação integrada, uma empresa de petróleo tem melhores condições para executar uma política de preços com impacto positivo para seus acionistas e para a sociedade. Na gestão atual, comandada por Jean Paul Prates, a Petrobras atingiu seu recorde de valor de mercado e acerta ao buscar retomar o controle da refinaria.

