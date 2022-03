Globo pressiona governo a não mexer na política de preços abusiva da Petrobrás

Apoie o 247

ICL

247 – O jornal O Globo, que esteve na linha de frente da campanha midiática pelo golpe de estado de 2016, que teve como objetivo central transferir a renda do petróleo da sociedade brasileira para os acionistas privados da Petrobrás, o que de fato aconteceu, como mostram os preços abusivos da gasolina e do gás de cozinha, publica nesta quarta-feira editorial em que pressiona o governo a manter o assalto aos brasileiros.

"No Brasil, a Petrobras não reajusta preços há mais de 50 dias. A diferença entre os valores cobrados no mercado local e no internacional passou de 40%. Mantida essa situação, o risco é o desabastecimento. Tanto a Petrobras quanto as refinarias privadas veriam vantagem em vender no exterior por um preço mais alto. Se forçadas a vender aqui, as privadas poderiam desistir de operar no país", escreve o Globo, omitindo que o Brasil pode ser autossuficiente no seu abastecimento.

"É inevitável que qualquer política de preços adotada acabe contaminada pelo componente eleitoral. Bolsonaro não desistirá de intervir", escreve ainda o editorialista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE