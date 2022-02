Globo prevê que Brasil terá mais um milhão de desempregados em 2022

Apoie o 247

ICL

247 – O jornal O Globo, que apoiou o golpe de estado de 2016, que produziu uma catástrofe econômico e trouxe de volta a fome ao Brasil, enquanto prometia a "volta da confiança", prevê que o Brasil ganhará mais um milhão de desempregados neste ano eleitoral. "Neste ano eleitoral, a lenta recuperação do mercado de trabalho, com inflação e juros altos, deve dominar os debates. Tiago Tristão, economista da Absolute Investimentos, estima que ao fim de 2022 serão 13,4 milhões de pessoas desempregadas, 1 milhão a mais que no fim do ano passado, mesmo com a expectativa da geração líquida de 400 mil vagas neste ano. Ou seja, a geração de vagas não vai acompanhar o aumento da procura por trabalho", aponta reportagem de Fernanda Trisotto, publicada nesta segunda-feira.

"O desemprego não vai cair de 12% para 8% em um ou dois anos. Vamos conviver com taxa de desemprego elevada por alguns anos. Quem assumir o governo, do ponto de vista da narrativa econômica, não tem problema, porque se a economia voltar ao potencial ao longo do tempo, tem quatro anos para uma recuperação. O problema é para quem está no governo agora", diz Tristão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: