247 - Com uma dívida de R$ 20 bilhões e, deste total, cerca de R$ 3 bilhões que vencem no curto prazo, a Gol cogita pedir recuperação judicial nos EUA em, no máximo, um mês. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

Pessoas que participam das tratativas afirmam que aderir ao Capítulo 11 da lei norte-americana de falências é mais vantajoso do que pedir recuperação judicial no Brasil. Abririam-se, por exemplo, mais possibilidades de financiamento no exterior.

De acordo com a reportagem, o problema da Gol não é operacional. Os resultados são positivos. No entanto, ela não tem novas garantias suficientes para trocar toda essa dívida vencida. Seus ativos foram, em grande maioria, empenhados no acordo que resultou na Abra.

