Gol entra com pedido de recuperação judicial nos EUA

Por InfoMoney - A Gol (GOLL4) anunciou nesta quinta-feira que a companhia e as suas subsidiárias estão entrando com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos para fortalecer sua posição financeira, acrescentando que todos os voos estão operando conforme programado e todas as passagens aéreas e reservas permanecem em vigor.

A companhia aérea também informou que inicia o processo legal nos EUA, conhecido como “Chapter 11”, com um compromisso de financiamento de US$ 950 milhões na modalidade “debtor in possession” (DIP) por membros do Grupo Ad Hoc de bondholders da holding Abra e outros bondholders da Abra.

Por conta da iminência do fato relevante, as ações tiveram a negociação interrompida na B3 até 17h24 (horário de Brasília). Os ativos eram negociados a R$ 6,65, estáveis e na mínima do dia, antes de terem as negociações suspensas. Os papéis voltaram a negociar e retomaram com queda de 2,26%, a R$ 6,50, para entrarem novamente em leilão e fecharem em queda de 3,16%, a R$ 6,44.

