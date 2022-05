Golpe de 2016 e Bolsonaro derrubaram investimento em infraestrutura no Brasil

Houve queda de 19% no investimento público em infraestrutura de 2018 a 2021 em comparação aos três anos anteriores edit

Apoie o 247

ICL

247 - Reportagem publicada pela Folha de S.Paulo denuncia que o governo Jair Bolsonaro (PL) derrubou o investimento em infraestrutura no país, frente a uma gestão caótica do Planalto na área.

“Bilhões em obras públicas ancoradas em emendas do relator na Câmara, sem nenhuma transparência ou racionalidade. Áreas técnicas de agências reguladoras ocupadas por indicações políticas do governo e de sua base de apoio, referendadas pelo Senado. Piora ininterrupta dos indicadores de degradação ambiental na Amazônia”, denuncia a Folha.

Segundo a reportagem, esse são alguns dos motivos citados por investidores em reuniões sobre injetar dinheiro no Brasil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com Claudio Frischtak, sócio e gestor da Inter B Consultoria Internacional de Negócios, "nos últimos três anos, o Brasil sofreu destruição reputacional no exterior por não conseguir acompanhar a mudança de mentalidade que está ocorrendo nos negócios".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Empresas, fundos de investimento e de pensão, importantes investidores de longo prazo, estão incluindo o meio ambiente na análise de retorno do investimento. Quem insiste em ignorar isso vive em outro planeta", continua.

"A qualidade do investimento público sofreu um enorme retrocesso com a adoção das emendas do relator como uma forma de financiar obras públicas", afirma Frischtak. "É ruim, para falar o mínimo, que um bloco partidário seja responsável por distribuir o dinheiro público, de maneira fragmentada, por algum pressuposto político não explicado, sem nenhuma avaliação sobre a relevância e o retorno", completou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O governo Bolsonaro reduziu investimento em infraestrutura e liberou parte do Orçamento do setor para o Congresso, o que, segundo a declaração de Frischtak, desagrada os investidores.

A reportagem da Folha informa também que o setor público investiu, em média, cerca de R$ 46 bilhões ao ano em infraestrutura de 2018 a 2021, e o setor privado, R$ 94 bilhões em média; enquanto de 2016 a 2018, a média do setor público foi de R$ 57 bilhões, e a do setor privado, os mesmos R$ 94 bilhões. Houve queda de 19% no investimento público.

Mas 2016 já é o ano do golpe de Estado. O setor público colocou quase R$ 105 bilhões em infraestrutura em 2010, ano em que o ex-presidente Lula (PT) governava o Brasil, e o privado chegou a investir R$ 119 bilhões em 2014, ano em que Dilma Rousseff (PT) era presidente. Nesse sentido, a crise de infraestrutura no Brasil pode ser diretamente relacionada com o golpe de 2016.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja como o golpe de 2016 afetou os investimentos

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE