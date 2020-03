Governo abandona receita neoliberal e vai usar bancos públicos para socorrer empresas afetadas pelo coronavírus

Diante do pânico dos mercados e das perdas que começam a se acumular diante da maior tombo nas bolsas dos últimos anos, o governo Bolsonaro re-edita o socorro público ao capital privado dos tempos de FHC edit

247 - A crise profunda deflagrada pelo coronavírus e pelo mergulho nos preços do petróleo levou o governo a redirecionar sua receita neoliberal: Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal planejam o aumento de suas linhas de crédito para empresas em dificuldades financeiras.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que "a estratégia comercial dos bancos públicos preenche um espaço deixado pelo governo, resistente a medidas de socorro à economia por considerar, entre outros motivos, que não há espaço orçamentário para pacotes dessa natureza."

A matéria ainda acrescenta que "o ministro Paulo Guedes (Economia) tem repetido que o caminho para conter a crise é aprofundar as reformas propostas. Nos bastidores, técnicos do governo afirmam que não ter um plano de estímulo de curto prazo é uma estratégia para aumentar a pressão no Congresso pelas reformas, particularmente a administrativa e a tributária."