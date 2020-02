Governo aceita discutir taxação de multimilionários

De acordo com as regras atuais, eles não pagam imposto sobre os rendimentos das aplicações financeiras. As pessoas de renda menor do que os multimilionários fazem investimentos em fundos abertos e precisam pagar 15% semestralmente edit

247 - O governo abriu diálogo com o Congresso Nacional sobre a taxação de fundos destinados ao investimento de super-ricos brasileiros. A informação foi publicada na coluna de Mônica Bergamo. De acordo com as regras atuais, eles não pagam imposto sobre os rendimentos das aplicações financeiras. As pessoas de renda menor do que os multimilionários fazem investimentos em fundos abertos e precisam pagar 15% semestralmente.

Técnicos da Casa Civil e do Ministério da Economia se reuniram nesta terça-feira (11) com os deputados Marcelo Ramos (PL-AP) e Camilo Capiberibe (PSB-AP), e com o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) no Palácio do Planalto para discutir o tema.

Segundo a coluna, os parlamentares propõem taxar os fundos e, com a arrecadação, de R$ 10,7 bilhões, financiar o 13º salário do Bolsa Família e do BPC (Benefício de Prestação Continuada).