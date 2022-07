Governo aumenta bloqueio total do orçamento. Ministérios da Saúde e da Educação são os mais afetados

Apoie o 247

247 - O bloqueio total do Orçamento neste ano chegou a R$ 14,84 bilhões, de acordo com informação divulgada nesta sexta-feira (29) pelo Ministério da Economia. O valor é R$ 2,1 bilhões maior que o total informado na semana passada.

De acordo com matéria publicada pelo portal G1, nesta sexta, os ministérios mais afetados, em valores absolutos, foram Saúde (R$ 2,77 bilhões) e Educação (R$ 1,68 bilhão).

Dos R$ 14,84 bilhões bloqueados do Orçamento de 2022, R$ 8,08 bilhões atingem as chamadas emendas de relator e de comissão. As emendas de relator ficaram conhecidas como "orçamento secreto" por conta da falta de transparência e foram usadas por Jair Bolsonaro (PL) para a compra de apoio parlamentar no Congresso Nacional.

