Governo avalia medidas para estancar alta de preços da Petrobrás e turbinar campanha pela reeleição de Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 - O governo avalia duas medidas com o objetivo de estancar as seguidas altas dos preços dos combustíveis praticados pela Petrobrás e turbinar a campanha de reeleição de Jair Bolsonaro. As medidas em análise envolvem a adoção de faixas de para o preço internacional do petróleo e a adoção de um intervalo mínimo de 100 dias para os reajustes.

De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, a primeira medida avaliada é a implantação de uma faixa mínima de preços que impediria os reajustes quando o preço internacional estiver situado dentro da faixa estabelecida. Os aumentos, nesse caso, seriam efetuados caso a cotação fique acima da faixa pré-estabelecida.

A outra ideia em análise prevê a adoção de um intervalo mínimo de 100 dias entre os reajustes, ampliando o tempo para que a estatal aumentasse o preço dos combustíveis nas refinarias. A mudança já é debatida pelos técnicos da estatal desde a gestão de Roberto Castello Branco, primeiro presidente da companhia no atual governo, que foi demitido em função das seguidas altas dos preços praticados pela petroleira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesta segunda-feira (23), José Mauro Coelho foi demitido da presidência da petroleira. Ele foi o terceiro presidente da estatal no governo Bolsonaro e sua queda, em menos de dois após assumir o cargo, também está atrelada aos aumentos nos preços dos combustíveis. Para o seu lugar, o governo indicou Caio Paes de Andrade, auxiliar de Paulo Guedes na pasta da Economia, que ocupava o cargo de secretário de Desburocratização.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Seja qual a forma escolhida, o governo tem dado indicações frequentes nos bastidores de que quer evitar os reajustes da petroleira em um momento delicado da corrida eleitoral –em que Bolsonaro sofre desgaste pela inflação enquanto o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém a liderança das pesquisas”, destaca a reportagem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE