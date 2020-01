Governo Bolsonaro convoca Morgan Stanley para iniciar privatização da Caixa

247 - O governo Jair Bolsonaro deve fechar a contratação do banco de investimento dos Estados Unidos Morgan Stanley para dar início ao processo de privatização da Caixa Econômica Federal (CEF) a partir de seu braço de seguros, a Caixa Seguridade.

De acordo com reportagem do jornal O Estado de S.Paulo, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, será uma espécie de garoto-propaganda do processo de privatização, participando de “roadshows” fora do Brasil com agentes do sistema financeiro.

Os planos da Caixa incluem o pedido da oferta pública inicial de ações junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o que deve acontecer no começo de fevereiro.