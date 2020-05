Governo Bolsonaro decide privatizar Eletrobrás na bacia das almas

No pior momento do mercado global, com a moeda brasileira extremamente desvalorizada, o governo decide vender a maior empresa do setor elétrico brasileiro por alguns trocados edit

247 - O presidente da Eletrobrás, Wilson Ferreira Júnior, confirmou a privatização da empresa no ano que vem e susou a pandemia do novo coronavírus como justificativa para a entrega da maior empresa do setor elétrico. A informação é do Jornal O Globo.

"A única forma de o governo amenizar rapidamente os efeitos (da pandemia), principalmente de dívida, é com as privatizações que vão fortalecer o equilíbrio econômico-financeiro das contas públicas", disse Ferreira, que disse acreditar que o Congresso deve aprovar o projeto de lei que autoriza a privatização da Eletrobras ainda no segundo semestre deste ano.

O anúncio de confirmação da privatização foi feito enquanto Ferreira divulgava os resultados do primeiro trimestre do ano da companhia, um lucro de R$ 307 milhões.

Ferreira disse acreditar que os capitais estrangeiros pós-crise vão investir em projetos com mais atividades econômicas que geram emprego e renda.

"A Eletrobras é uma empresa listada nas bolsas de Brasil, Estados Unidos, e Europa. E esse mercado volta mais rápido pós-crise e olhando a sua perspectiva econômica futura. Não tenho dúvidas que a Eletrobras é um ativo para atrair investidores do mundo inteiro", afirmou.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.