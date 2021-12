Governo Bolsonaro deixa 3,4 milhões de famílias sem receber o Auxílio Brasil em dezembro

Apoie o 247

247 - A falta de entendimento em torno da aprovação da PEC dos Precatórios, que abre espaço para que o governo Jair Bolsonaro gaste mais de R$ 100 bilhões em 2022, ano eleitoral, irá deixar 3,4 milhões de famílias sem receber o benefício do Auxílio Brasil. A informação é do jornal O Estado de S. Paulo.

Como a PEC não foi aprovada, o governo pagará o benefício de R$ 400 apenas para as 14,5 milhões de famílias que já receberam o Auxílio Brasil em novembro e que já eram beneficiárias do programa Bolsa Família antes do início da pandemia.

De acordo com o Ministério da Cidadania, o pagamento do benefício para estas famílias será no dia 10 deste mês e as demais ficarão sem receber o benefício até que a PEC dos Precatórios seja aprovada pelo Congresso.

“O governo, mais uma vez, mostra indiferença com a pobreza, ao estimular expectativas sobre compromissos que em seguida são descumpridos”, disse a socióloga Leticia Bartholo. Leticia, uma das maiores especialistas do Brasil no que diz respeito a programas de transferência de renda, afirma que ao menos 10 milhões de pessoas não irão receber o auxílio em dezembro.

