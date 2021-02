Governo Bolsonaro deve publicar MP de privatização da Eletrobras nesta terça, diz Reuters

Intenção do governo com a MP, além de dar início ao processo, é "dar um sinal" ao mercado sobre o compromisso de Bolsonaro com a privatização edit

Reuters/Infomoney - O governo do presidente Jair Bolsonaro trabalha para publicar ainda nesta terça-feira uma medida provisória associada a seus planos de privatização da elétrica federal Eletrobras (ELET3;ELET6), disseram à Reuters três fontes com conhecimento do assunto.

Em meio à notícia, os papéis da companhia estatal aceleram os ganhos: às 13h20 (horário de Brasília), a alta era de 11% para os ativos ON, a R$ 32,09 e de 10,23% para os papéis PNA, a R$ 32,24.

A MP, que deve permitir que o BNDES inicie estudos sobre a desestatização da companhia, deve ser publicada em edição extra do Diário Oficial da União, segundo as fontes, que falaram sob a condição de anonimato devido à sensibilidade do tema.

“A tendência é sair hoje mesmo em Diário Oficial da União edição extraordinária”, disse uma das fontes à agência.

Uma segunda pessoa disse que a intenção do governo com a MP, além de dar início ao processo, é “dar um sinal” ao mercado sobre o compromisso de Bolsonaro com a privatização.

