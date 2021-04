Governo Bolsonaro estipula salário mínimo de R$ 1.147 para 2022, sem aumento acima da inflação

O aumento proposto por Bolsonaro e Guedes é de 4,27%, que é exatamente a previsão do Ministério da Economia para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) deste ano. Na prática, o quer apenas repor a perda do poder de compra pela inflação do período edit

Sputnik - Nesta quinta-feira (15), o governo federal brasileiro propôs um salário mínimo de R$ 1.147 para 2022, de acordo com o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) do ano que vem.

O valor é R$ 47 superior ao atual salário mínimo, de R$ 1.100. O reajuste, nesse caso, é de 4,27%, que é exatamente a previsão do Ministério da Economia para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) deste ano, calculado em março.

Com isso, o governo federal pretende apenas repor a perda do poder de compra pela inflação do período, sem valorização real do salário mínimo.

O último ano em que houve aumento real do piso nacional foi em 2019. A política de valorização do salário mínimo, com reajustes acima da inflação, foi estabelecida durante os governos do Partido dos Trabalhadores (PT).

O texto com a nova proposta foi divulgado pelo Ministério da Economia no último dia do prazo para o envio ao Congresso Nacional.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias, com projeções dos principais indicadores econômicos, é a base para a aprovação do orçamento do ano seguinte.

Durante a tramitação da proposta no Congresso, o governo poderá rever o valor estipulado para o salário mínimo caso a previsão para a inflação se altere.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.