Governo Bolsonaro inicia pagamento de R$ 13 bilhões em benefícios sociais turbinados para evitar derrota eleitoral

Apoie o 247

ICL

247 - O governo Jair Bolsonaro (PL) inicia nesta terça-feira (9) o pagamento de R$ 13 bilhões em benefícios sociais, aprovados às pressas pelo Congresso Nacional para tentar reverter o risco de uma derrota eleitoral do atual governo no pleito de outubro. O pagamento dos benefícios turbinados acontece a menos de dois meses das eleições, que, segundo as pesquisas de intenção de voto, tem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança da disputa presidencial.

De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, o desembolso do governo envolve recursos da ordem de R$ 12,1 bilhões destinados ao Auxílio Brasil de R$ 600, além de R$ 624 milhões ao Auxílio Gás de R$ 110 e outros R$ 381,8 milhões destinados ao pagamento das duas primeiras parcelas do Benefício Emergencial aos Transportadores Autônomos de Carga (BEm Caminhoneiro). Ao todo, o pacote de benefícios turbinados, que acaba em dezembro, é estimado em R$ 41,25 bilhões.

A reportagem destaca, ainda, que a partir da próxima semana o governo deverá liberar “o pagamento do benefício emergencial, que pode chegar a parcelas de até R$ 1.000, aos taxistas elegíveis. O limite da fatura estabelecido pela emenda constitucional é de R$ 2 bilhões”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Talvez seja um desenho vantajoso do ponto de vista eleitoral, mas certamente está muito longe do que pode ser feito com os mesmos recursos em termos de combate à pobreza”, avalia o diretor do FGV Social, Marcelo Neri. Ainda segundo ele, “em todas as eleições federais desde 1982, sem exceção, a pobreza caiu em ano pré-eleitoral, e na grande maioria delas, houve aumento de pobreza depois das eleições. Isso está especialmente forte agora", ressalta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.