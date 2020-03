Governo Bolsonaro quer aumentar imposto sobre os combustíveis e governadores reagem

No momento de queda do petróleo, em vez de de repassar o ganho para os consumidores, o governo de Jair Bolsonaro quer aumentar o imposto dos combustíveis. “Somos contra”, diz Wellington Dias, governador do Piauí, que denuncia a manobra edit

247 - O governo Jair Bolsonaro pode causar novom atrito com governadores, após o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmar que o Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico) pode aumentar.

O governador do Piauí, Wellington Dias, reagiu, ao dizer que "as afirmações do ministro Bento Albuquerque causam estranhamento". "Há algumas semanas o Gov Federal fez declarações sobre a diminuição dos impostos sobre os combustíveis. Pressionando, inclusive, os governadores através de atitudes não republicanas, sem diálogos concretos", disse ele no Twitter.

"Agora, o ministro da pasta fala sobre o aumento dos impostos sobre os mesmos combustíveis. No mínimo contraditório. Acabo de sair de uma reunião com outros governadores, aqui em Brasília, e a nossa posição é muito clara. Somos contra o aumento desta tributação", continuou. S"e o preço do barril de petróleo está em baixa, é o momento dos consumidores do Brasil comprarem gasolina mais barata".

O ministro Bento Albuquerque disse ao Poder 360 que, napróxima semana, ele e o ministro Paulo Guedes (Economia) devem apresentar medidas que possam fazer frente ao atual efeito da disputa entre países membros da Opep (Organizações dos Países Exportadores de Petróleo), que derrubou o preço do óleo nesta segunda-feira (9). “O governo vem estudando 1 instrumento via tributos como forma de não submeter a economia, bem como a população, à volatilidade abrupta de preços, para mais ou para menos”, disse Bento Albuquerque.

Se o preço do barril de petróleo está em baixa, é o momento dos consumidores do Brasil comprarem gasolina mais barata. — Wellington Dias (@wdiaspi) March 10, 2020