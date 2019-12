Governo Bolsonaro reduz à metade oferta do Fies a partir de 2021

Em um novo ataque à Educação, o governo de Jair Bolsonaro reduziu a oferta de contratos do Financiamento Estudantil (Fies). O volume passará de 100 mil em 2020 para 54 mil contratos em 2021. No auge do programa, em 2014, o Fies ofereceu 732 mil contratos edit

As regras atuais continuam a valer para o primeiro semestre de 2020. As inscrições vão de 5 de fevereiro ao dia 12 do mesmo mês e serão oferecidos 70 mil contratos neste período. A previsão é de outras 30 mil vagas no segundo semestre.

Além disso O desempenho mínimo exigido do candidato no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será maior a partir de 2021. Além de obter média de 450 pontos na prova objetiva do Enem, como ocorre desde 2015, o participante também deverá alcançar nota mínima de 400 pontos na redação —a regra atual exige apenas nota acima de zero.

No auge do programa, em 2014, o Fies ofereceu 732 mil contratos. Cerca de 18% dos brasileiros que têm de 18 a 24 anos estão no ensino superior. A meta do PNE (Plano Nacional de Educação) é chegar a 33% até 2024.