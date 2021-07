Governo Bolsonaro vende a última participação da Petrobrás na BR Distribuidora

Operação, que movimentou R$ 11,36 bilhões, encerra o processo de privatização da subsidiária da Petrobrás. A BR Distribuidora possui cerca de 23% de participação do mercado nacional de combustíveis edit

247 - A Petrobrás concluiu, nesta quarta-feira (30), a venda da participação que ainda detinha na rede de postos de combustíveis BR Distribuidora. A operação, que movimentou R$ 11,36 bilhões, encerra o processo de privatização da subsidiária da estatal, que foi iniciado há quatro anos. A venda das ações foi coordenada pelos bancos Morgan Stanley, Goldman Sachs, BofA, Citi, Itaú BBA e JP Morgan, além da corretora XP.

A desestatização da BR Distribuidora foi iniciada em julho de 2019, quando a participação da Petrobrás foi reduzida de 71% para 41%. A participação foi caindo nos anos seguintes até chegar aos 37,5% negociados ontem.

De acordo com a .Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a BR Distribuidora possui cerca de 23% de participação no mercado nacional, seguida pela Raízen (20,5%) e Ipiranga (19,3%).

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.