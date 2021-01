Governo brasileiro faz gesto importante à China e decide não excluir país do 5G

O governo brasileiro decidiu não impor qualquer tipo de restrição aos chineses em leilões na política da tecnologia 5G no Brasil edit

247 - Em uma reviravolta, o governo de Jair Bolsonaro decidiu atender a um importante pedido da China e não excluir o país asiático dos leilões do setor da tecnologia 5G no Brasil.

Trata-se de uma das principais reivindicações da China ao Brasil, que vem sendo articulada há bastante tempo junto a autoridades do governo federal. A decisão vai ser divulgada nas próximas horas no Diário Oficial, segundo informações da CNN .

O Palácio do Planalto faz o importante gesto aos chineses num momento em que os dois países se reaproximam, depois da venda de insumos da China ao Brasil para a produção da vacina CoronaVac, contra a Covid-19, e da ajuda do governo chinês aos brasileiros no combate à pandemia.

