Governo Central tem superávit de R$ 78 bi em janeiro, melhor resultado histórico para 1º ano de novo mandato

247 - As contas do Governo Central apresentaram um superávit de R$ 78,326 bilhões em janeiro, sendo este o melhor resultado em toda a série histórica para o primeiro ano de um novo mandato, informa o Estadão Conteúdo.

De acordo com o Tesouro, os fatores responsáveis pelo aumento real da receita líquida no mês foram as altas de R$ 796,1 milhões nas receitas administradas, de R$ 3,9 bilhões na arrecadação líquida da Previdência e de R$ 2 bilhões nas receitas não administradas, parcialmente compensados pelo aumento de R$ 1,6 bilhão nas transferências por repartição de receita.

O Sumário Executivo do Tesouro cita que "os principais destaques na comparação mensal são o aumento real de R$ 11,1 bilhões no Imposto de Renda Retido na Fonte, o aumento do recebimento de dividendos em R$ 6,3 bilhões, a redução na arrecadação real relativa à estimativa mensal (IRPJ/CSLL) e a redução na arrecadação relativa à exploração de recursos naturais".

A agência de notícias Reuters aponta que "o resultado de janeiro veio melhor do que a expectativa do mercado, de acordo com pesquisa Reuters, que apontava para um superávit de 60,9 bilhões de reais no mês".

