Em guerra na Ucrânia, Rússia suspende exportações de fertilizantes e decisão atinge Brasil

Apoie o 247

ICL

247 - O Ministério da Indústria e Comércio russo informou, nesta sexta-feira (4), que o país determinou aos seus produtores locais de fertilizantes o encerramento das exportações devido a problemas de logística. A Rússia iniciou, no dia 24 de fevereiro, ações militares na Ucrânia. O teor do comunicado foi publicado pelo jornal Folha de S.Paulo.

Segundo o comunicado do ministério, "falhas no embarque de fertilizantes podem afetar diretamente a segurança nacional de vários países e causar graves consequências na forma de escassez de alimentos para centenas de milhões de pessoas já no médio prazo".

A decisão deverá levar a um forte aumento nos preços dos alimentos, inclusive, no Brasil, que importa 23% dos seus fertilizantes fosfatados e nitrogenados da Rússia, e 3%, de Belarus. O agronegócio brasileiro é o quarto maior consumidor do mundo, atrás de China, Índia e Estados Unidos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador oficial de inflação do país, fechou 2021 a 10,06%, o maior resultado em seis anos e acima do teto da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), de 5,25%. Os setores com as maiores variações no período foram os de transportes (21,03%), Habitação (13,05%)e e Alimentação e bebidas (7,94%). Os três responderam por cerca de 79% do IPCA de 2021.

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que o Brasil errou em fechar fábricas de fertilizantes. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva reagiu à fala da ministra e destacou que foram os "governos de Temer e Bolsonaro que erraram, não o Brasil".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE