Governo deve indicar nome do mercado para diretoria do Banco Central, diz Lauro Jardim

247 - O colunista Lauro Jardim diz que o novo diretor de Política Monetária indicado pelo governo Lula será um nome ligado ao mercado. A indicação será feita nos próximos dias.



"Salvo uma mudança de última hora, tudo caminha para que o escolhido pelo governo para suceder Bruno Serra como diretor de Política Monetária do BC seja uma pessoa ligada ao mercado. O nome será anunciado oficialmente na semana que vem — o mandato de Serra termina na terça-feira. Fernando Haddad e Roberto Campos Neto se acertaram neste quesito sensível", escreve.

O Brasil tem hoje a maior taxa de juros reais do mundo, de 13,75% ao ano (descontada a inflação, 8%), definida pelo Banco Central.

A taxa de juros é definida pela diretoria do Banco Central, que tem como presidente Roberto Campos Neto, indicado por Jair Bolsonaro.

Economistas como André Lara Resende garantem que os juros básicos da economia estão muito elevados, já que a inflação brasileira não é de demanda.

Com a nomeação do diretor de política monetária do Banco Central, o governo Lula começa a mudar a correlação de forças na instituição.

Nesta semana, vídeo mostrou Fernando Haddad e Roberto Campos Neto em conversa amistosa em encontro do G20 na Índia.

Roberto Campos Neto já tinha dado demonstração de que estaria disposto a baixar a temperatura do conflito com o governo federal, depois que Lula reclamou, publicamente, das elevadas taxas, que drenam quase 50% do orçamento da União.

Campos Neto tem mandato até 2024, garantido por mudança na Constituição aprovada pelo Congresso Nacional no governo Bolsonaro.

