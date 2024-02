Governo fará pente-fino em 7 milhões de cadastros no Bolsa Família

Apoie o 247

247 - O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social pretende revisar ao longo deste ano os dados de 7 milhões de famílias beneficiárias do programa Bolsa Família. Este processo de revisão cadastral, iniciado no ano passado, tem como principal objetivo evitar que pessoas recebam o benefício de forma irregular, assegurando que o auxílio chegue efetivamente às famílias que realmente necessitam, informa o g1.

O governo também está revisando os dados do Cadastro Único (CadÚnico), que serve como a principal porta de entrada para diversos programas sociais destinados às famílias de baixa renda.

Segundo o ministério, a revisão dos cadastros pretende verificar se há desatualização dos dados, inconsistências na renda declarada, divergências na composição familiar e discrepâncias nas informações de renda declaradas ao CadÚnico.

As regras atuais do programa estipulam que têm direito ao Bolsa Família aquelas pessoas cuja renda per capita familiar não ultrapasse R$ 218, e que estejam inscritas no CadÚnico com os dados atualizados conforme o calendário estabelecido pelo governo.

