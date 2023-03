Governo Federal faz acordo com Carrefour para contratar beneficiários do Bolsa Família

Primeira contratação se deu com grupo de cinco beneficiárias no Piauí, em piloto do acordo de cooperação técnica assinado entre o Ministério do Desenvolvimento Social e a empresa edit

247 - Um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) firmado entre o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social e Combate à Fome (MDS) e o Grupo Carrefour abre uma imensa janela de oportunidades de trabalho formal para beneficiários do Bolsa Família. Segundo o ministro Wellington Dias, do MDS, a empresa atacadista que tem sede na França, mas, controla aqui as redes varejistas Carrefour, Pão de Açúcar e Sam’s Club, vai contratar cidadãos que fazem o uso do benefício e gerar assim mais renda e inserção no mercado.

A consolidação do projeto ocorreu na última sexta-feira, 24 de março, em Teresina (PI). A proposta é que o Grupo Carrefour e suas controladas ofereçam trabalho, todo mês, em cada unidade da organização, para grupos de 10 a 20 pessoas egressas do Programa Bolsa Família. No total, a empresa conta com 722 lojas espalhadas pelo país.

O acordo já começou a funcionar, num regime de “piloto”, por enquanto, apenas no Piauí, estado de origem de Dias, que foi governador por quatro mandatos. Lá, o grupo empresarial absorveu cinco beneficiárias do Bolsa Família. Uma delas é a Maria Fabiana Ferreira de Andrade, de 32 anos, que teve sua carteira assinada pelo Sam 's Club. Maria Fabiana disse que trocar o cartão do Bolsa Família pela carteira de trabalho foi um grande passo, já que desde seus 17 anos era beneficiária. “É a primeira vez que estou assinando a minha carteira. Para mim, é uma grande vitória, porque eu nunca pensei em nem nos meus maiores sonhos que fosse, assim, rapidamente. Mas é uma coisa muito boa”, disse ao celebrar a troca do cartão do Bolsa Família pela carteira assinada com o emprego formal.

O ministro Wellington Dias, em entrevista na pequena solenidade de lançamento do acordo de cooperação com a varejista francesa, demonstrou otimismo para que, a longo prazo, o programa alcance até um milhão de pessoas. Além disso, esclareceu Dias, há a pretensão de expandir o acordo de contratação para outras áreas como a construção civil, indústrias, setor de energias e dentro do próprio Governo.

O CEO do Carrefour Brasil, Stéphane Maquaire, que está há oito meses no Brasil na gestão do grupo, afirmou que é uma nova chance de retirar a população da vulnerabilidade e do painel da fome. A próxima unidade da Federação que deve se beneficiar do programa é o Distrito Federal.

